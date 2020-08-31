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أخبار العالم

إسرائيل تقرر إعادة نشاط معبر كرم أبوسالم

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت القناة 13 العبرية، اليوم الإثنين، إنه بعد مشاورات أمنية برئاسة وزير الدفاع، بني جانتس، تقرر إعادة نشاط معبر كيرم شالوم إلى طبيعته ابتداءً من غد، الثلاثاء.

وأشارت القناة إلى أن قرار إعادة الفتح يشمل بما في ذلك دخول الوقود، كما ستتم إعادة مساحة الصيد في القطاع إلى 15 ميلًا بحريًا.

وكانت حركة حماس أعلنت في بيان صادر عن مكتب رئيس الحركة، أنه بعد جولة حوارات واتصالات كان آخرها ما قام به الممثل القطري السفير محمد العمادي، فقد تم التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أنه في إطار هذه الجهود سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع التي تخدم أهلنا في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف عنهم في ظل موجة كورونا التي حلت بقطاع غزة، فضلًا عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

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