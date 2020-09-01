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برلمان

موسى مصطفى موسى: التعدي على الأراضي الزراعية يهدد الأمن القومي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:13 ص
موسى مصطفى موسى رئيس
موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد
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معتز الخصوصى
صرح المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بأن هناك العديد من مساحات الأراضي الزراعية سلبت وفقدت نتيجة التعدي عليها وهو ما يحرمنا من زراعة محاصيل ومساحات توفر الغذاء والسلع وتؤمن الأمن الغذائى لذا فإن استمرار الاعتداء على الأراضي يهدد الأمن القومي الاجتماعي.

وأعلن موسى مصطفى في، تصريح له، أن قيم مصالحات البناء ستذهب في صورة خدمات للمواطنين وتطويرها كذلك وبالتالي فإنه يطالب كافة المخالفين بالسداد حفاظا على أموال الدولة والمواطنين .

وأشار موسى مصطفى إلى أن من حق الدولة الحفاظ على أموالها وأموال المواطنين وحماية أراضيها وزراعتها.
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