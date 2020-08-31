محافظ الإسكندرية: إزالة المخالفات بداية لممارسة المصريين لحقوقهم والاستمتاع بكورنيش بحر إسكندرية.. فيديو

أكد محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية المحافظة الثانية لمصر والبحر وكورنيش البحر ليس ملكا لأهالي إسكندرية فقط ولكنه ملك لكل المصريين، وهذا كان الدافع الذي جعلني أعرف أن البحر محجوب عن أهالي إسكندرية والمصريين بشكل عام لوجود مخالفات كثيرة على الكورنيش مما كان يحجب البحر عن المصريين بشكل عام.





وأضاف الشريف، خلال لقاء خاص، في برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور أن إزالة هذه المخالفات حق عليه وبداية لممارسة المصريين لحقوقهم والاستمتاع بكورنيش بحر إسكندرية، والاستمتاع برؤية البحر.





وتابع محافظ الإسكندرية "بدأت الإصلاح لكورنيش بحر إسكندرية من بداية المنتزة وحتى منطقة الأنفوشي والتى تقدر بـ16 كليو متر كي أستطيع معرفة موانع حجب البحر وإزالة كل المعوقات والمخالفات التى تحجب الرؤية عن المصريين للاستمتاع بجمال بحر إسكندرية".





وعلق الشريف "كان لازم أمشي على رجلي ومعي كل المسئولين بمحافظة الإسكندرية كلها بطول الكورنيش لرؤية البحر وإزالة جميع المخالفات جميعًا فورًا واستغرق الموضوع شهر ونصف لإزالة جميع المخالفات من على كورنيش بحر إسكندرية".