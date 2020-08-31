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بشرى سارة.. المسئول عن تمويل اللقاح الروسي يعلن موعد طرحه

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:05 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، المسؤول عن تمويل لقاح "سبوتنيك 5" لعلاج فيروس كورونا المستجد، إنه سيتم توجيه الكميات الخاصة باللقاح للبلدان المختلفة في شهر نوفمبر إذا ساروا بنفس النمط الذي يسيرون عليه حاليا.


وأوضح "دميترييف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN"، أن اللقاح الروسي سيكون أقل سعرًا من اللقاحات الأخرى، ولكن كلما زادت الكميات كلما زاد سعره.


وأضاف أن المصريين سيرون فاعلية اللقاح، والكمية التي ستحصل عليها مصر هي التي ستحدد سعره، وسيتم تحديد سعر اللقاح نهاية شهر سبتمبر، متابعًا: "لدينا قدرات كبيرة في إنتاج اللقاحات".
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