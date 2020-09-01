AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

من بيع الأحذية إلى كلية الطب.. آية طه حسين متفوقة الثانوية العامة توجه رسالة للشباب

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:21 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قالت والدة آية طه حسين، إن زوجها أصيب بمرض منعه من القدرة على العمل، ما دفعها لأستكمال مسيرته خاصة وأن لديها أبنان أحدهم 6 سنوات والآخر 4 سنوات، بينما آية كانت لم تتجاوز الـ40 يومًا،

 وتابعت:"فرش الأحذية كان يعمل عليه زوجى وبعد مرضه اجبرت على النزول والعمل والسفر من أجل شراء البضاعة حتى اتمكن من الإنفاق على الاسرة.

وأضافت "والدة آية "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها من مدينة " شبراخيت"، بمحافظة البحيرة، وهى تعمل على هذا الفرش منذ 20 عامًا، معربة عن سعادتها بنجاحها فى تربية أسرتها وتفوق أبنتها ودخولها كلية الطب.

من جانبها وجهت "آية طه حسين"، خلال اتصال مشترك، رسالة إلى الشباب المصرى قالت خلالها :"لا يوجد شئ أسمه مستحيل ومن يضع فى عقله مصطلح المستحيل لن يستطيع تحقيق أى شئ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجدة الطفل بالأمومة والطفولة: حوادث تعذيب الآباء لأطفالهم تكررت كثيرا مؤخرا

قصة إنسان.. زينب فقدت بصرها في الامتحانات وصعدت عرش أوائل الثانوية الأزهرية

أسرة حفيد مؤسس قطر تحكى معاناتها من انتهاكات سلطات الدوحة

أبو العينين لم ينسَني.. «رسمي» يعيش في منزل عتيق ووالده أبكم.. تحدى الظروف وصعد عرش الثانوية الأزهرية

قصة كفاح وتفوق.. النائب أبو العينين: الدكتور إبراهيم "بائع الفريسكا" يحمل ملامح المستقبل وأمل للغد

كفاح طلاب الثانوية العامة.. بائعة أحذية تحصل على ٩٩.٥% في البحيرة.. شاهد

ترشيحاتنا

ميسي لـ مانشستر سيتي.. كيف يؤثر البرغوث سلبا على محمد صلاح في الدوري الإنجليزي؟

من يفوز بالتريند.. سمية الخشاب ورانيا يوسف ونرمين الفقى وياسمين صبرى

هاني الناظر يعلن موعد إنتاج مصل مصري لفيروس كورونا

أخبار الفن.. شريف منير يلجأ للقضاء.. هالة صدقي تتحدى زوجها بـ 5 صور.. خناقة رانيا يوسف وسمية الخشاب على التريند

بلوزة شيفون أسود .. هنا الزاهد تخطف الأنظار رفقة زوجها أحمد فهمى.. شاهد

الحكومة: قطع المياه والكهرباء عن أصحاب هذه العقارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين أنيقة.. نانسي عجرم تتألق برفقة ابنتها..شاهد

لو محتار في الأعراض.. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ كورونا.. تعرف عليها

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال زوجة ماجد المصري