من بيع الأحذية إلى كلية الطب.. آية طه حسين متفوقة الثانوية العامة توجه رسالة للشباب

قالت والدة آية طه حسين، إن زوجها أصيب بمرض منعه من القدرة على العمل، ما دفعها لأستكمال مسيرته خاصة وأن لديها أبنان أحدهم 6 سنوات والآخر 4 سنوات، بينما آية كانت لم تتجاوز الـ40 يومًا،





وتابعت:"فرش الأحذية كان يعمل عليه زوجى وبعد مرضه اجبرت على النزول والعمل والسفر من أجل شراء البضاعة حتى اتمكن من الإنفاق على الاسرة.





وأضافت "والدة آية "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها من مدينة " شبراخيت"، بمحافظة البحيرة، وهى تعمل على هذا الفرش منذ 20 عامًا، معربة عن سعادتها بنجاحها فى تربية أسرتها وتفوق أبنتها ودخولها كلية الطب.





من جانبها وجهت "آية طه حسين"، خلال اتصال مشترك، رسالة إلى الشباب المصرى قالت خلالها :"لا يوجد شئ أسمه مستحيل ومن يضع فى عقله مصطلح المستحيل لن يستطيع تحقيق أى شئ".