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المسئول عن تمويل اللقاح الروسي: مصر ستكون جاهزة لإنتاجه على أرضها خلال عام

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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عادل نصار
أوضح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، المسؤول عن تمويل لقاح "سبوتنيك 5" لعلاج فيروس كورونا المستجد، أن صناعة اللقاحات في مصر تحتاج إلى تطوير أكثر، وخلال عام ستكون مصر جاهزة لإنتاج اللقاح على أرضها.


وأشار "دميترييف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، إلى أنه قام بتجربة اللقاح على نفسه وعلى أسرته ولا توجد أي أعراض جانية، معلقًا: "نستطيع أن ننتقل في طريقنا للقاح دون أي قيود".


وتابع: "ظهر لدى زوجتي ارتفاع في درجة الحرارة، وبعد تناول اللقاح وجدنا أن الأجسام المضادة الموجودة في الدم كبيرة، ولا توجد أي أعراض جانبية".
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