رئيسة وزراء اليابان تصل نيودلهي في أول زيارة رسمية

وصلت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الهندية نيودلهي في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، تجري خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع وعدد من القطاعات الحيوية.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن الزيارة، التي تستمر من الأول إلى الثالث من يوليو الجاري، تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي، وتشهد عقد القمة السنوية السادسة عشرة بين الهند واليابان، كما تعد أول زيارة رسمية لتاكائيتشي إلى الهند.

وأفادت صحيفة (هندوستان تايمز) بأن رئيس الوزراء الهندي رحب بنظيرته اليابانية، وقال في منشور عبر منصة (إكس): "أرحب ترحيبًا حارًا برئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الهند"، معربًا عن تطلعه إلى المباحثات المقررة غدًا، والتي قال إنها ستسهم في تعميق الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين البلدين.

وأضاف مودي أن الهند واليابان ستواصلان، من خلال جهودهما المشتركة، تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.

ومن المقرر أن يعقد مودي وتاكايتشي اجتماعًا رسميًا في مقر "حيدر آباد هاوس" بالعاصمة نيودلهي غدًا الخميس، لبحث سبل توسيع التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.