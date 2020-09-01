AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

1 سبتمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك ونصيحة الأبراج لك

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:59 ص
أبراج
أبراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرارمواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام..

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 1 سبتمبر فإن ذلك يعني أن لديك رغبة دائما في تحقيق النجاح والتألق، وتحب أن تعتلي مكانة مرموقة.. تجمع أيضا بين روح الشجاعة والحذر، وتميل للشك كثيرا.. وتخاف من الغدر والخيانة.

نصيحة:

هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك وأسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وتسيطر على عواطفك وانفعالاتك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك.. نصيحة الأبراج لمواليد 12 يوليو

21 يوليو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك؟

ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟ .. نصيحة الأبراج لمواليد 2 أغسطس

29 أغسطس ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك؟

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال زوجة ماجد المصري

سحبه خارج خيمته أثناء نومه.. دب ينهي حياة رجل بطريقة مروعة

على أنغام 3 دقات.. يسرا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث ظهور لها

بعد رحيله عن الأهلي.. نجل محمد عمارة: لا أمانع اللعب في الزمالك

هل يشترط إقامة الصلاة لمن يصلي منفردا؟ .. أمين الفتوى يجيب

وزير الصحة الأسبق: هناك زيادة في أعراض الجهاز الهضمي في كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وأنيقة.. 20 صورة تبرز أناقة زوجة ماجد المصري في عيد ميلادها

الببغاء شيكو يغني بصوت عذب ويقلد جميع المطربين | فيديو

على كرسي الحلاقة.. رجل يتلقى عدة رصاصات في رأسه| فيديو