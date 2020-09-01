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سيارات

للمبتدئين .. كيف تختار المكان الأمثل لركن سيارتك ؟

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
كيف تختار المكان
كيف تختار المكان الأمثل لركن سيارتك
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منة الله عبد الحميد
ركن السيارة بدون اصطدامها يُشكل معاناة حقيقية للمبتدئين، خصوصًا انهم يشعرون بالتوتر والقلق والخوف خصوصًا عند الركن في الأماكن الضيقة بين سيارتين لشعورهم بالحاق الضرر بسيارات غيرهم. 

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» النصائح المُثلى التي تساعدك على ركن سيارتك بطريقة صحيحة بدون قلق أو خوف. 

1-احرص على أن تقدر حجم سيارتك بالنظرة المجردة، وتقدير المكان الفارغ لركنها بدون اصطدامات. 

2- التحلي بالهدوء والصبر والحرص على عدم التسرع حتى لا تتعرض سيارتك لأضرار بالغة.

3- الاهتمام والنظر إلى المرآة بشكل بصورة مستمرة اثناء ركن السيارة لتجنب الاصطدام. 

4-اترك مسافة لا تقل بين سيارتك والسيارات الأخرى. 

5-عند ركن السيارة، اترك لنفسك مسافة تساعدك على الخروج عند الانطلاق. 

6-احيانًا ما يلجأ قائدي السيارة إلى الاستعانة بأحد الأشخاص اثناء الركن لتجنب الاصطدام. 

7-مراقبة الرصيف من الحين للآخر عند الركن.

8- الرجوع بالخلف بالسيارة يكون بحرص وعدم اندفاع. 

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