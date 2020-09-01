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مرأة

بفساتين أنيقة.. نانسي عجرم تتألق برفقة ابنتها..شاهد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:25 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصورة جديدة لها برفقة ابنتها.

تألقت نانسي عجرم في الصورة بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستان طويل و ذا اكمام مكشوفة باللون البيج الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن جمالها، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية.

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وانتعلت نانسي عجرم حذاء صيفيا ذا كعب عالي باللون الأسود، فيما أعتمدت على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدلة على كتفيها، ولم تتكلف في استخدام مستحضرات التجميل.

خطفت ابنة نانسي عجرم الأنظار بفستان أنيق ذا أكمام مكشوفة، و اتسم التصميم بنقوشات الورد التي جمعت بين اللون البيج والأصفر.

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