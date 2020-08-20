أخبار الفن.. نادي بايرن ميونخ الألماني يستعين بـ أغنية لمحمد رمضان.. نانسي عجرم تهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير الآتي:

نانسي عجرم تهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري: الأيام الجاية أحلى

هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد، من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".





بعد عرض منزله للبيع.. الراحل روبن ويليامز يتصدر جوجل

تصدر النجم العالمي الراحل روبن ويليامز مؤشرات بحث جوجل بعد عرض منزله للبيع، وذلك بعد تخفيض سعره.





نادي بايرن ميونخ الألماني يستعين بـ أغنية لمحمد رمضان.. تفاصيل

نشرت الصفحة الرسمية لنادي "بايرن ميونخ الألماني" صورة للاعب "جانبري" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".