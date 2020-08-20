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فن

أنا شبه نسيتك لـ إليسا تقترب من المليون الرابع.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:42 ص
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم

اقتربت اغنية " انا شبه نسيتك" للفنانة اللبنانية اليسا من الوصول للمليون الرابع بعد مرور 20 يوماً على طرحها بقناة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات امير طعيمة ،وألحان وليد سعد وتوزيع احمد ابراهيم.

"صاحبة رأي" هي الأغنية الرئيسية لألبوم إليسا، الذي أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن طرحه كاملا يوم 1 أغسطس الجاري بالتزامن مع عيد الأضحى. 

ويتضمن الألبوم أغنية "حبة اهتمام"، كلمات أمير طعيمة، وألحان زياد برجي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"أنا شبه نسيتك"، كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، توزيع: أحمد إبراهيم.

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