نانسى عجرم توجه الشكر لـ القاهرة: الله يحمي لبنان ومصر

علقت النجمة اللبنانية نانسى عجرم ،على الاحتجاجات التى تعم لبنان الآن، قائلة :" قوة الشعب اللبنانى فى وحدته وهو قادر على بناء الدمار الناتج عن تفجير المرفأ"، لافتة إلى أن الشعب اللبنانى رغم الكوارث التى يشهدها إلا أنه شعب يحب الحياة، كون واعى ومدرك لحقوقه،





ووجهت "نانسى عجرم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى ، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، الشكر إلى الدولة المصرية والشعب المصرى، على دعمه ومساندته للشعب اللبنانى، وتابعت:"الله يحمى لبنان ومصر وكل دول العالم ".





وأضافت "نانسى عجرم"، أن المشاهد التى أعقبت تفجير مرفأ بيروت قاسية جدًا وحزينة إلى ابعد الحدود، خاصة ما لحق بالشهداء وأسرهم، خلاف الإصابات والخسائر المادية والدمار الذى لحق بالبنايات.





ولفتت "نانسى عجرم"، إلى أن المساعدات التى وردت من كافة دول العالم إلى لبنان، عقب الكارثة جعلت الشعب اللبنانى يشعر أنه ليس وحيدًا بهذا الكوكب.



