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رياضة

الإسماعيلي يكشف لصدى البلد حقيقة طرد حسني عبد ربه من مباراة الإسماعيلي والاتحاد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:22 ص
نادي الاسماعيلي
نادي الاسماعيلي
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محمد رشاد
كشف مصدر داخل نادي الإسماعيلي حقيقة طرد حسني عبد ربه قائد الفريق الأول لكرة القدم بالدراويش السابق، من المقصورة الرئيسية لاستاد الإسماعيلية، خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لصدى البلد : لم يتواجد أحد من أعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي داخل المقصورة الرئيسية ليقوم بطرد حسني عبد ربه من الأساس ".

وأضاف : ملتزمون بتعليمات اتحاد الكرة بعدم وجود جماهير للمباريات داخل المقصورة الرئيسية أو المدرجات بسبب تفشي فيروس كورونا ، والدخول يكون بناء على كشف بالأسماء يتم إرساله إلى الاتحاد المصري ليسمح بالدخول، مشيرا إلى ان كشف الاسماء الخاص بالمباراة كان موجود به 12 اسما فقط لم يكن اسم "القيصر" حسني عبد ربه متواجدا فيه.

وأردف: رجال الأمن قاموا بدورهم متمثلا فى رجال أمن النادي ورجال الشرطة والتزاموا بالتعليمات الأمنية فى دخول الأفراد الموجود اسمه فى الكشف الخاص بالمباراة".

واختتم :" الشرطة تتولى تأمين المباراة ،  لم نعلم أن عبدربه تواجد في الاستاد ومنع من حضور المباراة سوى من السوشيال ميديا.
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