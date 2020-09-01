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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تعلق على الأوضاع في لبنان

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:18 ص
مرفأ بيروت
مرفأ بيروت
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قسم الخارجي
أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إظهار الحكومة اللبنانية استعدادها للعمل من أجل مصلحة الشعب اللبناني عبر محاربة الفساد. 

وقال في تصريحات لـ"الحرة" إنه يتوجب على الحكومة اللبنانية الجديدة تنفيذ الإصلاحات التي يمكن أن تلبي مطالب الشعب بالفرص الاقتصادية والمحاسبة والشفافية. 

وأضاف أن انفجار الرابع من أغسطس المدمر أدى إلى مضاعفة دعوات الشعب اللبناني والمجتمع الدولي إلى إصلاح الحكومة والشفافية والاستقرار الاقتصادي. 

ومن ناحية أخرى، علق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على زيارة الثانية لدولة لبنان بعد انفجار بيروت الذي خلف دمارا هائلا في أرجاء المدينة.

وكتب ماكرون عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏أقول للبنانيين إنكم كأخوة للفرنسيين. وكما وعدتكم، فها أنا أعودُ إلى بيروت لاستعراض المستجدّات بشأن المساعدات الطارئة وللعمل سويًا على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار.".
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