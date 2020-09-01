AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شعبة الجمارك تحسم الجدل بشأن سيارة ياسمين صبري.. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:47 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
Advertisements
توك شو
علق أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة مستخلصى الجمارك، على ما نشر بخصوص السيارة التي أهداها أحمد أبو هشيمة لـ زوجته ياسمين صبري والتى وصل سعرها لـ 10 ملايين جنيه.
 
وقال رئيس شعبة مستخلصى الجمارك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صناع بلدنا" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي أيمن جابر، أن السيارة لا يوجد بها أى مخالفة جمركية، وهناك قواعد قانونية تنظم القيمة الجمركية التي تطبق على كل سيارة.

وأشار إلى أن القيمة الجمركية التى طبقت على السيارة هي القيمة المستحقة.

وقد تصدرت ياسمين صبري موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد شرائها لسيارتها الجديدة من نوع "رولز رويس".

وتداول رواد تويتر صورة من الافراج الجمركي وإخطار الترخيص لـ سيارة ياسمين صبري الجديدة rolls royce dawn 2020 . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رولز رويس تطرح 50 سيارة من rolls royce dawn كوبيه كابورليه.. صور

سعر سيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس داون rolls royce dawn 2020.. صور

بعد سيارتها الرولز رويس rolls royce .. الفرق بين سيارة ياسمين صبري ومحمد رمضان

رولز رويس بـ10 ملايين جنيه.. ياسمين صبري تتصدر تويتر بسبب سيارتها الجديدة

الجمارك: سيارة ياسمين صبري معفاة من الرسوم وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية

صورة جديدة لـ ياسمين صبرى من داخل سيارتها رولز رويس الفاخرة

ترشيحاتنا

جزمة الأهلي فوق الكل.. ورطة تامر أمين على الهواء والأعلى للإعلام يحقق

سبه على هاتفه الخاص.. أحمد موسى يتوعد إخوانيا: مش هسيبك

ميدو: فيفا أوقف غرامة كهربا والقضية لم تُغلق

الإبراشي: انضمام نجوى إبراهيم للتليفزيون المصري بداية من 15 سبتمبر

فرصة تاريخية.. مجلس الوزراء يوجه رسالة مهمة لأصحاب مخالفات البناء

اتضربت فى ضهري.. أول تعليق من طارق العشري على استقالته من المصري

AdvertisementS

ننشر قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر سبتمبر

الحكومة: قطع المياه والكهرباء عن أصحاب هذه العقارات

لا تمارس العمل القضائي.. متحدث النيابة الإدارية يكشف مفاجأة عن بطلة واقعة محكمة مصر الجديدة.. فيديو

بعد تزايد أعداد مصابي كورونا.. 3 توجيهات جديدة من رئيس الوزراء للمحافظين

حبس ابنة نهى العمروسي وأحمد الجنزوري 4 أيام في قضية الفيرمونت

هيتجنن وهيموت.. المذيع الإخواني زوبع يتعرض لصدمة بعد القبض على محمود عزت

بملابس أوفر.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

ولا انهزام ولا انكسار .. 5 صور تحدت بها هالة صدقي زوجها بعد قضية إنكار النسب

متحدث الوزراء يحذر: الفترة القادمة ستكون صعبة ومحرجة لـ كورونا

أسرار ليلة حادث الأميرة ديانا.. خرجت من السيارة على قيد الحياة.. وآخر كلماتها

ربع مليون جنيه.. هدية خال لابن شقيقته بعد النجاح في دبلوم الصنايع بمجموع 68% | صور

تعرف على تفاصيل غرق قرية بالأقصر بسبب زيادة منسوب الترعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر نجاح حبهما.. احتفال عجوزين بمرور 60 عامًا على زواجهما بالفستان والبدلة| صور

بفساتين أنيقة.. نانسي عجرم تتألق برفقة ابنتها..شاهد

لو محتار في الأعراض.. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ كورونا.. تعرف عليها