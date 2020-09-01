شعبة الجمارك تحسم الجدل بشأن سيارة ياسمين صبري.. فيديو

علق أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة مستخلصى الجمارك، على ما نشر بخصوص السيارة التي أهداها أحمد أبو هشيمة لـ زوجته ياسمين صبري والتى وصل سعرها لـ 10 ملايين جنيه.

وقال رئيس شعبة مستخلصى الجمارك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صناع بلدنا" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي أيمن جابر، أن السيارة لا يوجد بها أى مخالفة جمركية، وهناك قواعد قانونية تنظم القيمة الجمركية التي تطبق على كل سيارة.





وأشار إلى أن القيمة الجمركية التى طبقت على السيارة هي القيمة المستحقة.





وقد تصدرت ياسمين صبري موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد شرائها لسيارتها الجديدة من نوع "رولز رويس".





وتداول رواد تويتر صورة من الافراج الجمركي وإخطار الترخيص لـ سيارة ياسمين صبري الجديدة rolls royce dawn 2020 .