AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إبراهيم حسن: لم نتنازل عن مليم للمصري.. ومجلس حلبية خلَّص على تاريخ النادي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:45 ص
إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
Advertisements
حسام الحارتي
قال إبراهيم حسن نجم منتخب مصر السابق ، إن حسن مصطفي لاعب الأهلي والزمالك السابق تعرض للظلم خلال مشواره الكروي .

وقال إبراهيم حسن في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، :" لم نتنازل عن مليم لمجلس إدارة النادي المصري الحالي مع احترامنا للجماهير .

وأوضح إبراهيم حسن أن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية قام بإنهاء تاريخ النادي المصري البورسعيدي خلال فترة تواجده.

وتابع إبراهيم حسن :" مجلس حلبية خلص على النادي المصري ".

ومن جهة أخري أشار إبراهيم حسن إلي تعجبه من تعامل الأندية مع وكلاء اللاعبين متابعا:" هناك لغز في تعامل مع بعض الاندية مع وكلاء بعينهم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصري: لن نتنازل عن حقوقنا.. ولا نعلم سبب تعنت اتحاد الكرة.. فيديو

اتحاد الكرة: المصري تقدم بمستندات جديدة واللائحة تطبق على الجميع

المصري: قرار اللجنة الخماسية من شيم الكبار ونشكر الأندية المصرية على المساندة

سمير حلبية: علي ماهر مديرا فنيا للمصري من بكرة

ترشيحاتنا

عن تحصيل الـ 500 جنيه غرامة على فاتورة الكهرباء.. أحمد موسى: أنا مقولتش الكلام ده

علامات الحمل وظهور أول.. لقطات بحفل زفاف شقيق نجم مسرح مصر

موقف مهين بـ مباراة الإسماعيلي والاتحاد.. طرد حسني عبد ربه من ملعب الإسماعيلية

لا تمارس العمل القضائي.. متحدث النيابة الإدارية يكشف مفاجأة عن بطلة واقعة محكمة مصر الجديدة.. فيديو

محمد فضل يكشف عن أفضل صفقة للأهلي خلال الفترة الأخيرة

كفاح طلاب الثانوية العامة.. بائعة أحذية تحصل على ٩٩.٥% في البحيرة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عملية زارعة رئتين.. امرأة تأخذ أنفاسها لأول مرة منذ 10 سنوات| فيديو

سر نجاح حبهما.. احتفال عجوزين بمرور 60 عامًا على زواجهما بالفستان والبدلة| صور

بفساتين أنيقة.. نانسي عجرم تتألق برفقة ابنتها..شاهد