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أخبار العالم

التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة حوثية مفخخة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:10 ص
درون مفخخة
درون مفخخة
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قسم الخارجي
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي في اليمن على المنطقة الجنوبية. 

وفي وقت سابق، دعت الحكومة اليمنية الشعب إلى أن يهبوا لنجدة بلدهم وحاضرهم ومستقبلهم، وحمايته من الميليشيات الحوثية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: "إن الجماعة تعمل على غسل عقول أبنائنا وبناتنا، وتدمير النسيج الاجتماعي، وضرب السلم الأهلي، وهويتهم العربية الأصيلة، وتحويل اليمن إلى مقاطعة إيرانية".

وأضاف الإرياني، في سلسلة تغريدات سابقة له، أن إحياء الميليشيات ذكرى "عاشوراء" في العاصمة المختطفة صنعاء، وباقي مناطق سيطرتها، على الطريقة الإيرانية، وإرغام المواطنين على أداء شعائرها المستوردة من طهران، يؤكد تبعيتها المطلقة لنظام الملالي، ومضيها في محاولة مسخ هوية اليمنيين، وفرض معتقداتها الدخيلة على المجتمع.
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