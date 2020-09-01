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فن

موجز السوشيال ميديا: إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها برسالة مؤثرة.. يسرا تشعل إنستجرام.. وفيفي عبده تتذكر وحيد سيف بفيديو نادر له

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


أشاد الفنان كريم فهمى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بفيلم " تؤام روحى"، حيث نشر صوره من خلال خاصيه الاستورى معلقا على العمل بعد مشاهدته فى إحدى دور العرض.



شاركت الفنانة القديرة يسرا فيديو جديد لها عبر خاصية "استوري" علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



نشرت الفنانة هاجر أحمد، صورة جديدة لها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 
وتظهر في الصورة بـ"لوك شبابي كاجوال، ومكياج بسيط".



ويظهر في الفيديو، الفنان القدير الراحل وحيد سيف، من إحدى المقابلات التلفزيونية السابقة له.


نشرت الفنانة ايمي طلعت زكريا صورة جديدة عبر خاصية استوري حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
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