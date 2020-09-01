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رياضة

فيدال يوافق على عرض إنتر ميلان

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:26 ص
فيدال
فيدال
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محمد السعيد
وافق التشيلي أرتورو فيدال لاعب فريق برشلونة على الانضمام إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كان رونالد كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة أبلغ فيدال أنه ليس ضمن خططه للموسم المقبل.

وذكرت صحييفة " لاجازيتا سبورت" الإيطالية، أن فيدال وافق على الانضمام إلى نادي إنتر ميلان، خلال الصيف الحالي.

وأضافت الصحيفة، أن فيدال سيوقع على عقد لمدة موسمين مع إنتر ميلان، براتب سنوي يقدر بـ 6 ملايين يورو.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ فيدال 11 مليون يوور، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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