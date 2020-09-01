برشلونة يفاجئ ميسي بعقد جديد





كان ميسي أخطر إدارة برشلونة، برغبته في الرحيل عن قلعة البلوجرانا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ووفقا لشبكة "بليتشر ريبورت" العالمية، فإن جوسيب بارتوميو سيعرض خلال اجتماعه، الأربعاء المقبل، مع والد ووكيل أعمال النجم الارجنتني ليونيل ميسي، تجديد عقد "ليو" حتى صيف 2023.





وأضافت الشبكة العالمية، أن والد ميسي سيرفض عرض مجلس إدارة برشلونة الجديد، وسيطالب برحيل نجله بشكل ودي.





يذكر أن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، أبرز المهتمين بضم ليونيل ميسي، خلال الصيف الحالي.

يخطط مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني لتجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق.