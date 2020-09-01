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رياضة

برشلونة يفاجئ ميسي بعقد جديد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:11 ص
ميسي لاعب فريق برشلونة
ميسي لاعب فريق برشلونة
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محمد السعيد
يخطط مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني لتجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق.

كان ميسي أخطر إدارة برشلونة، برغبته في الرحيل عن قلعة البلوجرانا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لشبكة "بليتشر ريبورت" العالمية، فإن جوسيب بارتوميو سيعرض خلال اجتماعه، الأربعاء المقبل، مع والد ووكيل أعمال النجم الارجنتني ليونيل ميسي، تجديد عقد  "ليو" حتى صيف 2023.

وأضافت الشبكة العالمية، أن والد ميسي سيرفض عرض مجلس إدارة برشلونة الجديد، وسيطالب برحيل نجله بشكل ودي.

يذكر أن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، أبرز المهتمين بضم ليونيل ميسي، خلال الصيف الحالي.
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