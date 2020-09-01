مبادرات ميدانية لحملة أنت أقوى من المخدرات بالمنيا





نظمت إدارة الشباب والطلاب بمحافظة المنيا، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عدد من الفعاليات بالشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية وبعض القرى ومواقف السيارات بالمحافظة ضمن حملة " أنت أقوى من المخدرات " للتوعية بخطورة الإدمان وأهمية العلاج المبكر والذي توفره الدولة بالمجان.





قالت مارية نعيم مدير عام إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة, إنه تم تنفيذ 13 مبادرة ميدانية خلال الفترة من 26 إلى 31 أغسطس ، شملت قرى ( الشرفا- نزلة حسين- صفط اللبن- البرجاية) كذلك لقاءات مباشرة مع المواطنين والشباب والسائقين بمناطق ( موقف سيارات مراكز جنوب المحافظة- موقف سيارات مراكز شمال المحافظة- ميدان بالاس- ميدان الساعة- ميدان الصهاريج – ميدان لبنان- ميدان عمر أفندى- ميدان شلبى - محطة الأتوبيس)

اقرأ المزيد

وحدة المتغيرات المكانية بالمنيا ترصد 5359 حالة عبر الأقمار الصناعية







وأضافت أنه تم تنفيذ المبادرات من خلال فريق شباب المتطوعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمنيا، وبإشراف مسئولي الصندوق وتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا اثناء التعامل المباشر مع المواطنين.





وقال بلال شعبان منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمحافظة المنيا، إن الهدف من المبادرات الميدانية رفع الوعى لدى المواطنين والشباب بخطورة قضية الإدمان والمخدرات وتعريفهم ببعض المفاهيم والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بتعاطي المخدرات، كذلك التعريف بطرق العلاج المجانى من خلال الاتصال بخدمات الخط الساخن على رقم 16023 حيث يتم العلاج مجانا و فى سرية تامة.

