سقوط لص سرق أموال من محل بحدائق القبة

نجح رجال الأمن بالقاهرة فى كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل محل تجارى بحدائق القبة وضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات.





تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة مبلغ مالى قدره (163700 جنيه) من داخل درج المكتب بمحل لتجارة الهواتف المحمولة الكائن بدائرة القسم والتابع للشركة عمله.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالمحل - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية)، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه.





وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لعلمه بوجود مبالغ مالية داخل درج مكتب المحل واحتفاظه بنسخة من مفاتيح المحل فخطط لارتكاب الواقعة.





وفى سبيل ذلك تمكن من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه عقب انصراف العاملين به ولاذ بالفرار وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.