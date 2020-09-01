قبل التصويت على منح الثقة.. رئيس الوزراء التونسي يكشف برنامج حكومته

أكد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، أن الحكومة ستعمل من يومها الأول على الملفين الاقتصادي والاجتماعي.





وفي خطاب له بالبرلمان خلال جلسة منح الثقة للحكومة، أضاف المشيشي، أن تشكيل هذه الحكومة يأتي في ظرف يتسم بعدم الاستقرار السياسي في البلاد.





ولفت إلى الحكومة تتطلع إلى العمل الجاد لإنقاذ تونس دون تأخير، موضحا أن الدين العام يتفاقم وحجم الاقتراض في تصاعد.





وأوضح رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة أن برنامجها سيؤكد على ترشيد نفقات الدولة، مؤكدا أن استعادة الثقة في الاستثمار إحدى أولويات البرنامج الحكومي.









وكان رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، التقى صباح اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي قبل انطلاق الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة.





ويعقد مجلس النواب جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، للتصويت على منح الثقة لأعضاء حكومة هشام المشيشي المقترحة وذلك طبقا لأحكام الفصول 89 من الدستور و142 و143 و144 من النظام الداخلي للمجلس.





ووضع المجلس إجراءات استثنائية خلال الجلسة نظرًا للوضع الوبائي في البلاد.



