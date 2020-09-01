محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات وبعض مخالفات البناء بحي غرب

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة مخالفات البناء بكل أشكالها وصورها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، لافتًا إلى التعامل الحاسم والحازم مع البناء العشوائي والمخالف على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالتهم للنيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ" فضلًا عن ازالة بعض حالات مخالفات البناء والتي لا يجوز التصالح عليها دون أي تهاون أو تقصير في تنفيذ القانون على الجميع حفاظًا على حق الدولة وهيبتها.





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وأوضح محافظ أسيوط أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة بعض مخالفات البناء بحي غرب أسيوط حيث تم استهداف الحالات التي لا يجوز اجراء التصالح عليها وذلك برئاسة محمد بشير رئيس حي غرب وبمشاركة مسئولي الحملة الميكانيكية والإشغالات والادارة الهندسية ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والإشغالات وتحت إشرف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وبالتنسيق مع قوات الأمن للتصدي بكل قوة وحسم للبناء العشوائي لتنفيذ قرارات الإزالة والصادر لبعض المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.





كان محافظ أسيوط قد ناشد للمواطنين بإستغلال مد فترة سداد رسوم جدية التصالح حتى 15 سبتمبر القادم والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% طبقًا لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم.



