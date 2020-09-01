إقبال كثيف على معامل كلية الدراسات العليا للتسجيل بالمرحلة الثانية بتنسيق 2020

شهدت معامل تنسيق كلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة إقبال كثيف من طلاب الثانوية العامة 2020 للتسجيل بالمرحلة الثانية من التنسيق.





وشدد القائمون على أعمال التنسيق بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المتبعة وعدم حضور الطلاب بدون كمامات للحفاظ على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.













كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار أعلن عن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من التنسيق والتي جاء الحد الأدنى 67.80% للشعبة الأدبية و77.40% لشعبتي علمي رياضة وعلمي علوم.









وأضاف خالد عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة الثانية، لافتا إلى أن عدد طلاب المرحلة الثانية يبلغ 254512 طالبا.





وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم حتى لا يقوم أحد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة‪.‬

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وأضاف عبد الغفار أنه اطمأن على سير وسهولة الإجراءات لطلاب الشهادات العربية والأجنبية وطلاب الثانوية العامة، كما أطمأن على سير أعمال مكتب التنسيق بالمرحلة الأولى وتوفير جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة، كما التقى بعدد من العاملين بمكتب التنسيق، وكذلك بعدد من الطلاب وأسرهم، مؤكدا أن العاملين بالتنسيق لديهم خبرة طويلة فى التعامل مع الشكاوى والطلبات.