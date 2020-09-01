إقبال كثيف على معامل كلية الدراسات العليا للتسجيل بالمرحلة الثانية بتنسيق 2020

شهدت معامل تنسيق كلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة إقبال كثيف من طلاب الثانوية العامة 2020 للتسجيل بالمرحلة الثانية من التنسيق.
وشدد القائمون على أعمال التنسيق بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المتبعة وعدم حضور الطلاب بدون كمامات للحفاظ على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.
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كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار أعلن عن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من التنسيق والتي جاء الحد الأدنى 67.80% للشعبة الأدبية و77.40% لشعبتي علمي رياضة وعلمي علوم.
وأضاف خالد عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة الثانية، لافتا إلى أن عدد طلاب المرحلة الثانية يبلغ 254512 طالبا.
وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم حتى لا يقوم أحد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة.
وأضاف عبد الغفار أنه اطمأن على سير وسهولة الإجراءات لطلاب الشهادات العربية والأجنبية وطلاب الثانوية العامة، كما أطمأن على سير أعمال مكتب التنسيق بالمرحلة الأولى وتوفير جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة، كما التقى بعدد من العاملين بمكتب التنسيق، وكذلك بعدد من الطلاب وأسرهم، مؤكدا أن العاملين بالتنسيق لديهم خبرة طويلة فى التعامل مع الشكاوى والطلبات.