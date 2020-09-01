AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إقبال كثيف على معامل كلية الدراسات العليا للتسجيل بالمرحلة الثانية بتنسيق 2020

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:37 ص
تنسيق 2020
تنسيق 2020
Advertisements
احمد علام
شهدت معامل تنسيق كلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة إقبال كثيف من طلاب الثانوية العامة 2020 للتسجيل بالمرحلة الثانية من التنسيق.

وشدد القائمون على أعمال التنسيق بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المتبعة وعدم حضور الطلاب بدون كمامات  للحفاظ على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.



كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار أعلن عن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من التنسيق والتي جاء الحد الأدنى 67.80% للشعبة الأدبية و77.40% لشعبتي علمي رياضة وعلمي علوم.


 
وأضاف خالد عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة الثانية، لافتا إلى أن عدد طلاب المرحلة الثانية يبلغ 254512 طالبا.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم حتى لا يقوم أحد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة‪.‬
‏‪ ‬
وأضاف عبد الغفار أنه اطمأن على سير وسهولة الإجراءات لطلاب الشهادات العربية والأجنبية وطلاب الثانوية العامة، كما أطمأن على سير أعمال مكتب التنسيق بالمرحلة الأولى وتوفير جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة، كما التقى بعدد من العاملين بمكتب التنسيق، وكذلك بعدد من الطلاب وأسرهم، مؤكدا أن العاملين بالتنسيق لديهم خبرة طويلة فى التعامل مع الشكاوى والطلبات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب الثانوية العامة.. التعليم العالي تعلن موعد بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020.. غدا عبر هذا الرابط

تنسيق 2020 المرحلة الثانية.. سجل رغباتك عبر هذا الرابط

لطلاب المرحلة الأولى.. فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب في هذا الموعد

معامل التنسيق بالجامعات تفتح أبوابها للطلاب في اليوم الأول للمرحلة الثانية.. اليوم

مع انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2020.. إقبال كثيف على معامل "زراعة عين شمس"

ترشيحاتنا

4 حالات للإزالة وسعر المتر وشروط التصالح .. تفاصيل بشأن مخالفات البناء بعد قرار الحكومة

عادة مروعة.. سكان هذه الدولة كسروا عظام موتاهم للاحتفاظ بها وحولوها لآلات عزف

فيديو جراف.. تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

فوضى خارج البيت الأبيض.. واشنطن تفتح تحقيقا بشأن طائرة محملة بالبلطجية.. تفاصيل

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على إعادة الثلاثي المعار وقائمة مبدئية للموسم الجديد

5 عادات خاطئة عند غسيل السيارة.. احذرها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات فيات fiat 2020 اليوم في مصر.. صور

وفر اشتراك النظافة.. بأرخص سعر مواسير منزلية للتخلص من القمامة| اختراع طالبتين بالفيديو

بآلاف الجنيهات.. رجل غريب يقطع أذنيه وأنفه ويشوه جسده| صور