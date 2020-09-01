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تعليم

مدير تعليم مطروح يترأس لجنة مقابلات الطلاب المتقدمين للالتحاق بقسم بترول

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:43 م
صدى البلد
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ايمن محمود
بدأت اللجنة المشكلة لعقد المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بقسم البترول بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية الميكانيكية أعمالها وذلك في قاعة الاجتماعات بمركز التطوير التكنولوجي في مدرسة الشهيد المعناوي الاعدادية بنين وسط مدينة مرسى مطروح.


وترأس الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح صباح اليوم أعمال اللجنة في إجراء الاختبارات للطلاب المتقدمين. 

وأوضح الدكتور النيلي أن عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بقسم البترول والذين استوفوا كل الشروط التي حددها تعليم مطروح يبلغ عددهم 8 طلاب.

وأضاف أن اللجنة ضمت ثمانية أعضاء برئاسة وكيل الوزارة وعضوية إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ونبيل نجيب مدير عام التعليم الفني وعدد من المختصين.

وأكد وكيل الوزارة أن لجنة المقابلات الشخصية اتسم عملها بالمصداقية والحيادية والشفافية والأمانة المهنية مع تطبيق كل معايير التقييم لضمان الاختيار الصائب في سبيل استمرار الارتقاء بقسم البترول في المدرسة الصناعية.
مدير تعليم مطروح يترأس لجنة مقابلات الطلاب المتقدمين للالتحاق بقسم بترول
مدير تعليم مطروح يترأس لجنة مقابلات الطلاب المتقدمين للالتحاق بقسم بترول
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