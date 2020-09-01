أهم الأخبار.. لقاء الرئيس الفرنسي بـ فيروز.. صفقة انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي.. ارتفاع جديد في سعر الذهب

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها خلال التقرير التالي.





مد فترة سحب ملفات القبول بالمدارس العسكرية الرياضية حتى 10 سبتمبر

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلبة الموهوبين رياضيًا للإلتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسى 2020 / 2021 لمختلف المراحل الدراسية.. مزيد من التفاصيل هنا





من 9 صباحا.. المتاحف والمواقع الأثرية تبدأ استقبال الزائرين اليوم

يشهد اليوم الثلاثاء،استئناف نشاط السياحة الثقافية لتعود الى طبيعتها بضوابط صارمة، حيث تبدأ المتاحف والمواقع الأثرية استقبال الزائرين بدءا من الساعة التاسعة صباحا.. مزيد من التفاصيل هنا





بعد حبس ابنتها.. الجمهور يبحث عن نهى العمروسي

تصدرت الفنانة نهى العمروسي مؤشرات البحث "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حبس ابنتها في قضية الفيرمونت.

وكشفت جهات التحقيق عن حبس أحمد الجنزورى، ونازلى مصطفى كريم.. مزيد من التفاصيل هنا





عيار 21 بــ870 جنيها.. ارتفاع جديد لسعر الذهب بقيمة 6 جنيهات للجرام

ارتفعت أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020، منتصف جلسات الأسبوع، بنحو 6 جنيهات للجرام. حيث سجل الجرام من عيار 21 سعرا يصل إلى 870 جنيها مقارنة بــ864 جنيها.. مزيد من التفاصيل هنا





الدولار بــ15.82 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري.. مزيد من التفاصيل هنا





شاهد.. الصور الأولى لـ لقاء الرئيس الفرنسي ماكرون بـ فيروز: جميلة وقوية للغاية

نشر الحساب الرسمي للسيدة فيروز على موقع "تويتر"، صورا تظهر اللقاء الذي جمعها أمس، الاثنين، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزلها. وكان ماكرون توجه مباشرة إلى منزل السيدة فيروز في الرابية قرب انطلياس.. مزيد من التفاصيل هنا





صفقة انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي مهددة بالفشل

أكد تقرير صحفي، اليوم، الثلاثاء، أن صفقة انتقال ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، إلى صفوف مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مهددة بالفشل.. مزيد من التفاصيل هنا







