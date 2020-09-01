الدولار بــ15.82 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع.
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سعر اليورو 18.88 جنيه للشراء و19.09 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى 21.13 جنيه للشراء، و21.35 جنيه للبيع.
الفرنك السويسرى 17.49 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.
وسجلت كورنة سويدية سعر 1.82 جنيه للشراء، و1.85 جنيه للبيع.
العملات الآسيوية
العملات الآسيوية
سجل 100 ين يابانى سعر 14.92 جنيه للشراء و15.07 جنيه للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.31 جنيه للشراء و2.33 جنيه للبيع.