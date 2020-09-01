AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

فرج عامر: التهاون والاستهتار بفيروس كورونا ينذر بعواقب خطيرة وكارثية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:07 م
فرج عامر
فرج عامر
Advertisements
فريدة محمد
طالب النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب من جميع المحافظين والمسئولين بمختلف المؤسسات بالدولة تطبيق تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها على ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمصالح الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، ولا سيما المنشآت التي تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور.

وحذر " عامر " فى بيان له أصدره اليوم من التهاون فى الالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة مع عودة اعداد الإصابات بالفيروس للارتفاع مؤكدا انه لم يعد أمامنا جميعا وبدون استثناء الا الالتزام بتطبيق جميع التدابير خاصة انه حتى هذه اللحظة لقاح لمواجهة هذا الفيروس اللعين.

وطالب النائب محمد فرج عامر بضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين مؤكدا ان التهاون والاستهتار ومخالفة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ينذر بعواقب خطيرة وكارثية بانتشار هذا الفيروس من جديد.

وقال إن جميع مؤسسات الدولة بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى قامت بدورها على أكمل وجه والآن اصبحت الكرة فى ملعب الشعب لمواجهة فيروس كورونا موجها تحية قلبية لجيش مصر الابيض داخل المنظومة الطبية المصرية الذين واصلوا العمل ليلا ونهارا لانقاذ المصريين الذين أصيبوا بهذا الفيروس ولم يتوانوا لحظة فى تقديم ارواحهم فداء لمصر وشعبها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانى يحذر من انتشار فيروس كورونا بسبب تزاحم أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة

حذر من التهاون.. برلماني: ٥٠٪؜ من مصابي فيروس كورونا لا تظهر عليهم أعراض

حسب الله: تحية قلبية للمصريين لالتزامهم بالتدابير الاحترازية لفيروس كورونا

التهاون يزيد من شدته.. استشارى حساسية: منحنى إصابات كورونا فى انخفاض مستمر

فرج عامر يطالب بخفض الحد الأدنى للقبول بكليات الطب

د. شيماء الكومي تكتب: الكورونا.. الموجة الثانية

ترشيحاتنا

صحيفة إسبانية: مانشستر سيتي سيتعاقد مع ميسي في حالة واحدة

صفقة انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي مهددة بالفشل

لو سألوك في النيابة مرحتش ليه الانتخابات.. هتقول إيه؟

محافظ القاهرة محذرا أصحاب البناء المخالف: إزالات فورية أول أكتوبر

أبرزها الكابتشينو والحلاوة الطحينية.. 7 سلع جديدة على البطاقات التموينية

أفضل دعاء بين السجدتين في الصلاة.. الأزهر للفتوى يكشف عنه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار فورد 2020 اليوم في مصر.. صور

بالقوة الأمنية.. إزالة 29 حالة تعدِ على أملاك الدولة بدمياط

أسعار سيارات فيات fiat 2020 اليوم في مصر.. صور