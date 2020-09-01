فرج عامر: التهاون والاستهتار بفيروس كورونا ينذر بعواقب خطيرة وكارثية

طالب النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب من جميع المحافظين والمسئولين بمختلف المؤسسات بالدولة تطبيق تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها على ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمصالح الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، ولا سيما المنشآت التي تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور.





وحذر " عامر " فى بيان له أصدره اليوم من التهاون فى الالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة مع عودة اعداد الإصابات بالفيروس للارتفاع مؤكدا انه لم يعد أمامنا جميعا وبدون استثناء الا الالتزام بتطبيق جميع التدابير خاصة انه حتى هذه اللحظة لقاح لمواجهة هذا الفيروس اللعين.





وطالب النائب محمد فرج عامر بضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين مؤكدا ان التهاون والاستهتار ومخالفة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ينذر بعواقب خطيرة وكارثية بانتشار هذا الفيروس من جديد.



