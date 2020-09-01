AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس نادي برشلونة يواجه عقوبة السجن بسبب رحيل ميسي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:13 م
بارتوميو وميسي
بارتوميو وميسي
Advertisements
محمد السعيد
يواجه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة عقوبة السجن، حال رحيل ليونيل ميسي عن البلوجرانا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كان ليونيل ميسي أبلغ إدارة برشلونة مؤخرا، برغبته في الرحيل، عن الفريق، رغم عقده الممتمد مع الفريق، حتى صيف 2021.


وذكرت شبكة " سكاي سبورتس"، أن بارتوميو سيواجه عقوبة السجن حال موافقته على رحيل ميسي مجانا، هذا الصيف.

وأضافت الشبكة العالمية، أن رحيل ميسي مجانا سوف يتسبب في خسائر فادحة لنادي برشلونة.

كانت رابطة الدوري الإسباني، أكدت أول أمس الأحد، في بيانا رسميا، أن ميسي لا يمكنه الرحيل بدون موافقة إدارة ناديه إلا في حال دفعه الشرط الجزائي الموقع في عقده مع برشلونة والمقدر بـ 700 مليون يورو.

يذكر أن ماشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي أبرز المهتمين بضم ميسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جماهير برشلونة تتظاهر ضد رحيل ميسي وتطالب برحيل بارتوميو.. فيديو

قنبلة ميسي تنفجر في صحف إسبانيا

محمد صلاح والانضمام لـ برشلونة.. رحيل ميسي يفتح الباب للفرعون المصري

تقارير: والد ميسي يصل إلى إنجلترا تمهيدا للتفاوض مع مانشستر سيتي

رغم الأضرار الكارثية.. كيف يستفيد برشلونة من رحيل ميسي؟

بارتوميو رئيس برشلونة يضع شرطا للاجتماع بـ ميسي

ترشيحاتنا

أقامت علاقة مع جارها لمدة 7 شهور.. ثلاثينة تعترف: جوزي قفشني وعشيقي نط من شباك الحمام

بالقوة الأمنية.. إزالة 29 حالة تعدِ على أملاك الدولة بدمياط

الحكومة: دراسة مقترح لتخفيض تذاكر المترو والمونوريل لركاب محطة بشتيل

قائمة أسعار فورد 2020 اليوم في مصر.. صور

حتى انتهائها من الدراسة.. شيخ الأزهر يوجه بيت الزكاة بالتكفل بالطالبة آية حسين

فيفا يقرر إيقاف عقوبة الزمالك ضد محمود كهربا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. تسعير هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في مصر | صور

قائمة أسعار فورد 2020 اليوم في مصر.. صور

بالقوة الأمنية.. إزالة 29 حالة تعدِ على أملاك الدولة بدمياط