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أخبار العالم

702 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:24 م
702 إصابة جديدة بفيروس
702 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت الوزارة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 85811، أما إجمالي الوفيات فبلغت 534.

وسجلت الوزارة، 433 شفاء من مرض كوفید-19 خلال الـ 24 ساعة الماضیة، لیبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافین في المرض في الكویت 77657.

وقالت الوزارة في بیان لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبیة اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
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