مصرع زوجين أسفل عجلات القطار بمنيا القمح

تم نقل الأشلاء إلى مستشفى منيا القمح وبالعرض على نيابة منيا القمح صرحت بالدفن.





فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، بوقوع حادث أمام قرية المساعدة.





وتبين من التحريات أنه أثناء عبور زوجين شريط السكة الحديد، أمام قرية المساعدة صدمهما القطار وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.