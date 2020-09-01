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أخبار العالم

صهر ترامب: دولة عربية رابعة سوف تعقد اتفاق سلام مع إسرائيل

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:30 م
كوشنر
كوشنر
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سمر صالح
قال مستشار وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإماراتية، إن "هناك احتمالا أن تقوم إسرائيل باتفاقية سلام مع 22 دولة عربية".


وأضاف أنه خلال الأشهر المقبلة، قد تطبع إسرائيل العلاقات مع دولة عربية أخرى.


وكانت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، أصدرت بيانًا ثلاثيًا مشتركًا في ضوء زيارة الوفد المشترك، برئاسة جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره، إلى أبوظبي.


وفي ثاني أيام زيارة الوفدين الأمريكي والإسرائيلي إلى الإمارات، عبر أول رحلة طيران تجارية من تل أبيب إلى أبوظبي، على خلفية اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين الإمارات وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، قام جاريد كوشنر، كبير مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بجولة في مسجد الشيخ زايد في أبوظبي.
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