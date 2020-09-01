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محافظات

إزالة فورية.. محافظ المنوفية يتوعد أصحاب العقارات المخالفة: موعدكم نهاية سبتمبر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن 30 سبتمبر الجاري، آخر موعد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لإزالة كل الحالات المخالفة التي لم تتقدم بطلبات تصالح، والتي لا ينطبق عليها شروط القانون، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.

وتواصل الوحدات المحلية بكل مراكز ومدن وأحياء المحافظة على مدار اليوم وخلال جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت في استقبال طلبات المواطنين وتقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لحين السير في باقي الإجراءات القانونية، مشددًا على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية لأعمال لجان ملف التصالح فى مخالفات البناء والتأكد من انتظام سير العمل وإزالة كل العقبات التى تواجه اللجان وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدف من الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية.
إزالة فورية.. محافظ المنوفية يتوعد أصحاب العقارات المخالفة: موعدكم نهاية سبتمبر
إزالة فورية.. محافظ المنوفية يتوعد أصحاب العقارات المخالفة: موعدكم نهاية سبتمبر
إزالة فورية.. محافظ المنوفية يتوعد أصحاب العقارات المخالفة: موعدكم نهاية سبتمبر
إزالة فورية.. محافظ المنوفية يتوعد أصحاب العقارات المخالفة: موعدكم نهاية سبتمبر
إزالة فورية.. محافظ المنوفية يتوعد أصحاب العقارات المخالفة: موعدكم نهاية سبتمبر
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