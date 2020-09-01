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رياضة

الرابيد تيست في نادي البنك الأهلي استعدادا للمظاليم

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:45 م
صدى البلد
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رباب الهوارى
خضع صباح اليوم فريق البنك الأهلي لسحب عينات الدم البديلة للمسحات "الرابيد تيست " الخاصة بفيرس كورونا ،إستعدادا لعودة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وكان من المفترض خضوع الفريق لهذا الإجراء الطبي الأحد الماضي ولكن تم تأجيلها لليوم بناء علي تعليمات من اللجنة الطبية الرئيسية .

والجدير بالذكر أن تلقي مسئولو مجلس ادارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار ، إخطارا من اللجنة الطبية بالإتحاد المصرى لكرة القدم يفيد بسلبية نتيجة المسحة الأولي  الخاصة بلاعبي الفريق وجميع أفراد الجهاز الفنى ،استعدادا لاستئناف المسابقة .

وتم إخطار طبيب الفريق الأول لكرة القدم بأن نتيجة جميع العينات سلبية، والتي شملت 40 عينة للاعبيين والجهاز الفنى والطبي والإدارى .
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