الرابيد تيست في نادي البنك الأهلي استعدادا للمظاليم

خضع صباح اليوم فريق البنك الأهلي لسحب عينات الدم البديلة للمسحات "الرابيد تيست " الخاصة بفيرس كورونا ،إستعدادا لعودة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .
وكان من المفترض خضوع الفريق لهذا الإجراء الطبي الأحد الماضي ولكن تم تأجيلها لليوم بناء علي تعليمات من اللجنة الطبية الرئيسية .
والجدير بالذكر أن تلقي مسئولو مجلس ادارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار ، إخطارا من اللجنة الطبية بالإتحاد المصرى لكرة القدم يفيد بسلبية نتيجة المسحة الأولي الخاصة بلاعبي الفريق وجميع أفراد الجهاز الفنى ،استعدادا لاستئناف المسابقة .
وتم إخطار طبيب الفريق الأول لكرة القدم بأن نتيجة جميع العينات سلبية، والتي شملت 40 عينة للاعبيين والجهاز الفنى والطبي والإدارى .