الرابيد تيست في نادي البنك الأهلي استعدادا للمظاليم

خضع صباح اليوم فريق البنك الأهلي لسحب عينات الدم البديلة للمسحات "الرابيد تيست " الخاصة بفيرس كورونا ،إستعدادا لعودة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .





وكان من المفترض خضوع الفريق لهذا الإجراء الطبي الأحد الماضي ولكن تم تأجيلها لليوم بناء علي تعليمات من اللجنة الطبية الرئيسية .





والجدير بالذكر أن تلقي مسئولو مجلس ادارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار ، إخطارا من اللجنة الطبية بالإتحاد المصرى لكرة القدم يفيد بسلبية نتيجة المسحة الأولي الخاصة بلاعبي الفريق وجميع أفراد الجهاز الفنى ،استعدادا لاستئناف المسابقة .



