دايما نكدية ومكشرة.. سامح حسين يوضح رأيه عن الزوجة المصرية.. فيديو

قال الفنان سامح حسين، إن الزوجة هي رقم واحد فى بناء السعادة فى المنزل، متابعا: "الزوجة دايما بتبقى مكشرة ونكدية".





وأضاف "سامح" خلال برنامج "راجل وأتنين ستات" المذاع عبر فضائية "أون"، أن الزوجة هى ما تفتعل المشاكل دائما فى المنزل، موجها حديثه إلى شريهان أبو الحسن، مقدمة البرنامج: "سمعتى كام راجل أتخانق مع حماته وسمعتى كام واحدة أتخانقت مع حماتها أو أتخانقت مع أخت جوزها، الستات ممكن يكونوا بيملوا حياتهم بالمشاكل".





وتابع أن إرضاء الرجل سهل جدا، مضيفا: "يعنى انا مبقاش راجع من شغلى ألاقيها تفتعل مشاكل، وإرضاء الزوجة اصعب كتير من إرضاء الزوج".





وأكد: "يعنى أنا أبقى طالع عيني طول اليوم فى العمل أبقى داخل البيت أزود البيت بتاعى رخامة؟.. أكيد لا".



