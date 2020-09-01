مختار نوح: القبض على محمود عزت يحدث المزيد من الانقسام داخل جماعة الإخوان الإرهابية

قال مختار نوح الكاتب والمحامي، إن القبض على القيادي الإخواني محمود عزت أمر في غاية الأهمية، مضيفا أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت منقسمة بشأن وجود محمود عزت كمرشد للجماعة.





وأضاف نوح، في حواره عبر الفيديو كونفرانس، مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، "مفيش جماعة وفي عدة جماعات من قبل القبض على عزت، وفي عدة صقور وحمائم، وفي طبقة حاكمة وفي مجموعة انفصلت من الجماعة قبل القبض على القيادي الإخواني ".





وتابع مختار نوح الكاتب والمحامي، أن الانقسام داخل الجماعة موجود أصلا بسبب محمود عزت وكان في رفض له داخل الجماعة، لافتا إلى أن هناك من يرى أنه الأساس ومجموعة أخرى ترى الشيخ عثمان يصلح ومجموعة أخرى ترى أنه لا يصلح.





وأكد مختار نوح الكاتب والمحامي، أنه بعد القبض على محمود عزت يحدث المزيد من الانقسام داخل جماعة الإخوان الإرهابية.



