خالد عكاشة: محمود عزت القيادي الأكثر علما بشئون التنظيم الإخواني بعد 30 يونيو

أشاد العميد خالد عكاشة الخبير الأمني، بالقبض على الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة بالتجمع الخامس ، مؤكدا أن القبض عليه يعد ضربة قوية حقيقة للجماعة الإرهابية . الإخوان الذي كان يختبئبالتجمعالخامسالإرهابية





وأضاف عكاشة، في حوره مع الإعلامية لما جبريل، مقدمة برنامج "المواجهة"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن ما يتردد في جماعة الأخوان بأن القيادات تسلم بعضها البعض للأمن يعني أن هناك عدم ثقة داخل الجماعة وتخبط حقيقي.





وتابع العميد خالد عكاشة الخبير الأمني، أن الجهات الأمنية المصرية تعمل بكل قوة، ويحاول أعضاء الجماعة الهروب من هذا الواقع من خلال إطلاق أقويل أنه تمت عملية القبض على محمود عزت عن طريق الخيانة.





وأكمل الخبير الأمني، أن محمود عزت توافرت له خطة تمويه وإقامة وتنقل يقوم عليها عناصر في غاية الأهمية للحفاظ على حياته لاستمرار العمليات المسلحة للتنظيم، وبذل مجهود كبير من قبل الجماعة للحفاظ على محمود عزت دون القبض عليها طيلة سبع سنوات ماضية.





وفي السياق نفسه أشار العميد خالد عكاشة الخبير الأمني، إلى أن الأخواني محمود عزت هو القيادي الأكثر علما بشئون التنظيم الإرهابي بعد 30 يونيو.