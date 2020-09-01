AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حكم الأكل مع تارك الصلاة.. دار الإفتاء تجيب

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:37 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
Advertisements
عبد الرحمن محمد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل تؤكل ذبيحة تارك الصلاة؟.

وأجاب الشيخ محمود عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك فرقا بين تارك الصلاة جحودا وبين تاركها كسلا.

وأشار إلى أن الشيطان قد يؤثر على بعض الناس ويلهيهم عن الصلاة وبالتالى فهذا ليس جاحدا ويجوز أكل ذبيحته وهو مسلم عاص مقصر في الصلاة ونوصيه بالتقرب إلى الله.

وأوضح، أن الإنسان عليه ألا يهمل في علاقته بربه وأن يستمر على الصلاة ويستغل مناسبات الطاعات بزيادة التقرب إلى الله بالعبادات.

هل تقبل أضحية تارك الصلاة

سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك". 

وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث السرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تارك الصلاة إذا ضحى؛ صحت أضحيته، أما القبول؛ أمر آخر، فقد يقبلها الله وقد لا يقبلها.

وأضاف " ممدوح" أنه يوجد شخص لم ينفعه من صيامه إلا الجوع والعطش، ويحرص على الغيبة والنميمة وإطلاق النظر إلى المحرم والممنوع؛ فهو التزم بحقيقة الصيام، دون روحه، فقد يكون صيامه غير مقبول، وقد يكون العكس، وبالمثل الأضحية هنا.

وأوضح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بالإفتاء أن من يترك صلاة العصر في يوم مثلًا؛ يحبط العمل الصالح له في هذا اليوم، متسائلًا: " تخيل كم عمل صالح قد يحبط ثوابه بسبب ترك صلاة العصر في يوم متعمدًا مقصرًا في عبادة الصلاة".

و استشهد أمين الفتوى بما روى عن بريدة بن الحصيب الأسلمي -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه»، رواه الإمام أحمد في مسنده (26946).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كفارة من مات ولم يكن يصلي أو يصوم ؟ الإفتاء توضح

صيام العشر من ذي الحجة .. الإفتاء توضح هل يلزم وجود نية مبيتة فيها أم تجديدها يوميا

فتاوى تشفي صدور المؤمنين.. هل يجوز الاشتراك مع أخي في ربع عجل كأضحية؟ حكم ربط المبايض بعد الولادة.. هل يجوز صيام الكفارة في العشر من ذي الحجة؟ حكم أداء السنة القبلية للفجر بعد صلاة الفريضة

سمع أذان الفجر ولم يصل وغلبه النوم هل عليه إثم؟.. أمين الفتوى يرد

حكم الصلاة بين الأذان والإقامة.. الإفتاء توضح

هل تقبل أضحية تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

بعد عبد الله السعيد.. الشناوي مهدد بالغياب عن مواجهة الزمالك وبيراميدز

هتك عرض 3 فتيات وتحرش .. النائب العام: إحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات

مفتي الجمهورية: التاتو حلال ما عدا نوع واحد من الوشم حرام شرعا

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يستغيث لإنقاذ مؤمن زكريا.. موقف الهوني من الزمالك.. شريف إكرامي يتجاهل أنباء حذف صوره من الأهلي.. مواعيد دوري أبطال أفريقيا

تلعثم وتوتر.. موقف محرج لمذيعة السفيرة عزيزة على الهواء.. شاهد

هل خدمة والدة الزوج واجبة؟.. الإفتاء ترد

AdvertisementS

أشاهد الأفلام الإباحية وأمارس العادة السرية فهل أترك الصلاة ؟ .. أمين الفتوى يرد

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

من حمام السباحة.. كيف تجاهل شريف إكرامى أنباء حذف صوره من الأهلي

خالد الغندور على فيسبوك: تدخلوا لإنقاذ مؤمن زكريا بأقصى سرعة

أقامت علاقة مع جارها لمدة 7 شهور.. ثلاثينة تعترف: جوزي قفشني وعشيقي نط من شباك الحمام

التموين عن صرف كمامة إجباريا على البطاقات: تزايد إصابات كورونا السبب

هتك عرض 3 فتيات وتحرش .. النائب العام: إحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات

وزير النقل يشهد توقيع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. ويؤكد ستقدم خدمات تضاهي أوروبا

ملعوب بيراميدز.. شرط تعجيزي يمنع أحمد فتحي من البقاء في الأهلي

أول تعليق من كهربا بعد قرار فيفا بإيقاف دفع غرامة الزمالك.. شاهد

الكشف عن موعد ظهور رمضان صبحى بـ تيشيرت بيراميدز

القصة الكاملة لجريمة الاغتصاب الجماعي التي هزت إسرائيل.. 16 شابا على فتاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة لـ فترة اطول

احترس من الالتهابات الجرثومية.. تعرف على تأثير داء السكري على القدمين

بالكاجول.. ياسمين صبري تستعرض جمالها وتخطف قلوب محبيها.. شاهد