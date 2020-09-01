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تعليم

٢٠٠ طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدراسات العليا بطب القناة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:56 م
جامعة القناة
جامعة القناة
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انجي هيبة
انطلقت، اليوم الثلاثاء، إمتحانات الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة قناةالسويس، وتستمر حتي ١٥ سبتمبر الحالي، وسط اجراءات احترازية مشدده.

قامت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة بتفقد اللجان الإمتحانية للماجستير والدكتوراه يرافقها الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب والدكتورة علا لهيطه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة مني غالي وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتورة أماني وحيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تعقد امتحانات  الدراسات العليا لكلية الطب داخل ٤ لجان بكل لجنة ٥٠ طالب وذلك بالمدرجات الكبري لكلية التربية لمراعاة الظروف الإحترازية.

وادى الإمتحانات اليوم ١٥٠ طالب بمرحلة الماجستير (أول وثاني) و ٥٠ طالب بمرحلة الدكتوراه.

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٢٠٠ طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدراسات العليا بطب القناة
٢٠٠ طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدراسات العليا بطب القناة
٢٠٠ طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدراسات العليا بطب القناة
٢٠٠ طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدراسات العليا بطب القناة
٢٠٠ طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدراسات العليا بطب القناة
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