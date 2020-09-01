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خالد عبد الغفار: الرئيس السيسي يحقق أحلام وزارة التعليم العالي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:26 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء جامعات جديدة أمر في غاية الأهمية، مضيفا أن الرئيس السيسي يحقق أحلام الوزارة.

وأضاف وزير التعليم العالي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن إنشاء الجامعات الجديدة يهدف إلى تأهيل أجيال قادرة على قيادة مصر في المستقبل، لافتا إلى أن الجامعات مخطط لها ظهير صحراوي منذ سنوات.

وأكد وزير التعليم العالي، أن الدولة عازمة على تطوير ملف التعليم في كل المراحل التعليمية، متابعا أن تكلفة إنشاء الجامعة الواحدة من 3 إلى 4 مليارات جنيه.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن بعض الجامعات التي وجه الرئيس السيسي بتنفيذها ستبدأ الدراسة العام المقبل.

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