AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ربنا يحميكي لينا.. لطيفة توجه رسالة لفيروز بعد زيارة الرئيس الفرنسي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:35 م
فيروز
فيروز
Advertisements
مصطفى كرم
نشرت الفنانة التونسية لطيفة مجموعة من الصور لزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للسيدة اللبنانية فيروز دعما للشعب اللبناني بعد إنفجار بيروت. 


وكتبت لطيفة على الصور قائلة "‏احلى حاجه فى الصوره دى ان احنا شفنا الغاليه العظيمه فيروز الى كانت وحشانا كلنا ربنا يحميكى لينا . شكرا".


وكان ماكرون توجه مباشرة إلى منزل السيدة فيروز في الرابية قرب انطلياس بالعاصمة اللبنانية عقب وصوله إلى لبنان أمس، الاثنين، وهي الزيارة التي أعلن الإليزيه عنها في وقت سابق واضعًا إياها على رأس برنامجه: "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس  مساء الاثنين".


والتقى ماكرون، فيروز لمدة ساعة وربع الساعة، وبعدها وصف الرئيس الفرنسي جارة القمر بأنها "جميلة وقوية للغاية".

ومنح الرئيس الفرنسي خلال اللقاء الذي جمعه بجارة القمر فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته هي بدورها لوحة فنية.



يذكر أن فيروز نالت إعجاب رؤساء فرنسيين كثيرين، فمنحها الرئيس فرانسوا ميتران وسام قائد الفنون والآداب عام 1988، ومنحها الرئيس جاك شيراك وسام فارس جوقة الشرف عام 1998.. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. الصور الأولى لـ لقاء الرئيس الفرنسي ماكرون بـ فيروز: جميلة وقوية للغاية

موعد على فنجان قهوة.. فيروز تتصدر تريند البحث بعد لقاء الرئيس الفرنسي

صورة تسعد القلب .. أروى تعلق على زيارة ماكرون لـ فيروز

إنجي علي عن زيارة ماكرون لفيروز: الفن الحاجة الوحيدة اللي بتجمع الشعوب

يا بخته شافها عن قرب ولمسها.. تعليق أنغام على زيارة ماكرون لـ فيروز.. شاهد

الأسطورة .. ياسمين عبد العزيز عن زيارة ماكرون لـ فيروز

ترشيحاتنا

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

علي جمعة ينصح بهذه العبادة لفك الكرب وتوسيع الأرزاق

المصائب لا تأتي فرادى.. المصري البورسعيدي يعلن إصابة نجم الفريق وغيابه 45 يوما

البشبيشي: القبض على محمود عزت انتصار كبير للدولة المصرية.. فيديو

حكم الصلاة بالفانلة الحمالات وصلاة المرأة وقدميها مكشوفة.. الإفتاء ترد.. فيديو

أخبار الزمالك.. موقف الهوني من الانضمام للفريق وخوض تدريبات شاقة استعدادا لمواجهة بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة قتل كورونا بالقرنفل

بتعانى من اسمرار الهالات والدقن.. حيلة ذهبية لإخفاء كل العيوب

دراسة.. تعرف على علاقة لقاح الأنفلونزا وإصابة الأطفال بالتوحد أثناء الحمل