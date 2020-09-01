AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

كارفور العالمية: 200 مليون جنيه للتوسع في الخدمات الرقمية بمصر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:09 م
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى

أكدت كارفور، التي تديرها شركة "ماجد الفطيم" في مصر، التزامها بدعم عملائها المصريين دعم المجتمعات التي تعمل فيها من خلال الاستثمار بقيمة 200 مليون جنيه في الاقتصاد المصري على مدار العام الجاري 2020. كجزء من خطة كارفور الطموحة لتحقيق التوسع في كافة أرجاء البلاد.

وستفتح كارفور عدة متاجر جديدة في عدد من المواقع والمجمّعات السكنية تتوزع بين مدينة القاهرة في مناطق الأزهر والسلام وميفيدا، ومدينة الإسكندرية في زكي رجب ووينجت، وتشمل متجر كارفور المدمج في ميفيدا، المجهز بالكامل والممتد على 500 متر مربع، إلى جانب فرع سوبرماركت كارفور في زكي رجب في الاسكندرية الممتد على مساحة 1,200 متر مربع. بالإضافة إلى هذه الفروع الجديدة، ستطلق كارفور تسعة متاجر إضافية حتى نهاية هذا العام، ليصل عدد فروع كارفور في مصر إلى 63 متجرًا.

وفي إطار خططها لزيادة انتشارها في مصر، تتطلع كارفور إلى تعزيز حضورها الرقمي من خلال تطوير قناة حديثة ومتكاملة وسلسلة للتجارة الإلكترونية، سعيًا إلى مضاعفة عدد عملائها عبر الإنترنت. وسيساهم هذا الاستثمار في تحقيق التحول المنشود في خدمات التجزئة الرقمية للعلامة التجارية، ما يُسهم إلى حدٍ كبير في تحسين تجارب العملاء الذي يختارون التسوق عبر الإنترنت وتوفير المزيد من الخيارات والراحة والسهولة والجودة لهم. 

وقال جان لوك جرازياتو، مدير كارفور مصر لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "كون كارفور جزءًا حيويًا من الاقتصاد، لدينا مسؤولية اجتماعية واقتصادية كبيرة تجاه العملاء والمجتمع المصري التي نعمل فيه. كارفور تلعب دورًا هامًا في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال استثماراتها التجارية الجديدة، وإطلاق وتطوير خدمات التسوق عبر الإنترنت في مواقع مختلفة من القاهرة والإسكندرية، ويشمل التزام كارفور تجاه المجتمع الحفاظ على ثبات الأسعار وتوافر المخزون، في جميع متاجرها المتواجدة في مصر. مع ارتفاع نسب التسوق عبر الانترنت في الفترة الأخيرة، قمنا بتوظيف فريقٍ إضافي مهمته توفير الدعم وزيادة القدرة الاستيعابية في منصات التسوق الإلكتروني التابعة لها، ومن شأن ذلك أن يساهم على ضمان تلبية الطلب المتزايد بشكلٍ مناسب على جميع الأصعدة، في الوقت الذي نواصل فيه تزويد المجتمع المصري بمجموعتنا الواسعة من المنتجات العالية الجودة بأسعار مناسبة".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البيع أون لاين فقط .. مايكروسوفت تغلق متاجرها حول العالم نهائيا

كارفور العالمية : 37 مليون جنيه استثمارات جديدة بمصر .. ونسعى لتوفير فرص عمل للمصريين

شراء صك الأضحية 2020 عبر القنوات الرقمية الذكية للمصرف المتحد

الحكومة تبدأ استعداداتها لتوفير لحوم الأضاحي بأسعار مخفضة لمحدودي الدخل.. والبنوك تستحدث منتجًا لصك الأضحية

بعد مجمع السينمات| طلعت مصطفى توقع عقدًا مع"ماكس"لافتتاح فرعه بـ أوبن اير مول مدينتي

المصرف المتحد ينظم ندوة عن الخدمات الرقمية والشمول المالي لـ شباب جنوب سيناء

ترشيحاتنا

بعد عبد الله السعيد.. الشناوي مهدد بالغياب عن مواجهة الزمالك وبيراميدز

بعض القطارات تذاكرها بـ جنيه.. رئيس السكك الحديد: هذه الفئة من القطارات لا زيادة في أسعار تذاكرها

بعد الجنازة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل إصابتها بـ كورونا

رائعة ومطلوب تعميمها.. تعليق أحمد موسى على مبادرة محافظ الفيوم لتمويل التصالح فى مخالفات البناء

أضرار الزنجبيل بالليمون والقرفة غير متوقعة.. تعرفى عليها

بعد تخبئتها 17 سنة.. أمريكا تسلم العراق وثائق سرية عن صدام حسين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أنواع صحية.. أقوى الفيتامينات للرجال

بيراميدز يجري "رابيد تيست" قبل مواجهة الزمالك .. صور

أسعار ميتسوبيشي 2020 في مصر