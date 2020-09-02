جدل برلماني حول مقترح لتخفيض تذاكر المترو والمونوريل لركاب محطة بشتيل.. نواب: يساهم في تخفيف عبء التنقل على المواطنين.. وآخر: منع وصول أبناء الصعيد لرمسيس مرفوض

تطرق وزير النقل إلى المشروعات الجديدة التي تخدم أهالينا في الصعيد، حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخصيص 5 مليارات جنيه إضافية لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، منها 3.5 مليار جنيه في الصعيد لمحافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد بنسبة 70% لمحافظات الصعيد من المخصصات المالية التي تمت الموافقة عليها، وقبل ذلك كان قد تم اعتماد ملياري جنيه لرفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل 12 محافظة، من بينها 4 محافظات في الصعيد وهي : الجيزة، وبني سويف، والفيوم، والمنيا.





ولفت الوزير إلى أن هناك مقترحا تتم دراسته بشأن حصول الركاب القادمين من الصعيد إلى بشتيل على تخفيض في تذاكر المترو والمونوريل، شريطة تقديم التذكرة بعد الوصول مباشرة، أو الحجز بتذكرة موحدة مخفضة للقطار والمترو والمونوريل .





وحول هذا الامر، دار جدل بين أعضاء مجلس النواب وتباين فى الآراء وتساؤلات بين مؤيد ومعارض للمقترح، فمنهم من أوضح أن الهدف من وجود محطة بشتيل هى تخفيف الزحام وظهور مصر بصورة حضارية أمام الجميع والبعض الاخر يري ان وجود هذه المحطة يؤدى لإرهاق المواطنين القادمين من صعيد مصر.



