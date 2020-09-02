جدل برلماني حول مقترح لتخفيض تذاكر المترو والمونوريل لركاب محطة بشتيل.. نواب: يساهم في تخفيف عبء التنقل على المواطنين.. وآخر: منع وصول أبناء الصعيد لرمسيس مرفوض

- "نقل النواب" توضح فوائد تخفيض تذكرة المترو لأبناء الصعيد
- اشمعنا الصعايدة.. نائبة الصعيد تتحفظ على مقترح خفض تذاكر مترو بشتيل
- تخفيف الزحام.. برلماني يوضح الهدف من تخفيض تذكرة مترو بشتيل
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخطة المتكاملة لإنشاء محطة قطارات جديدة، "سكك حديد صعيد مصر"، وأسباب اختيار منطقة بشتيل تحديدًا لإنشاء محطة القطارات بها والمزايا، وكذا الفوائد التي ستعود على المواطنين جرّاء ذلك.
تطرق وزير النقل إلى المشروعات الجديدة التي تخدم أهالينا في الصعيد، حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخصيص 5 مليارات جنيه إضافية لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، منها 3.5 مليار جنيه في الصعيد لمحافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد بنسبة 70% لمحافظات الصعيد من المخصصات المالية التي تمت الموافقة عليها، وقبل ذلك كان قد تم اعتماد ملياري جنيه لرفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل 12 محافظة، من بينها 4 محافظات في الصعيد وهي : الجيزة، وبني سويف، والفيوم، والمنيا.
ولفت الوزير إلى أن هناك مقترحا تتم دراسته بشأن حصول الركاب القادمين من الصعيد إلى بشتيل على تخفيض في تذاكر المترو والمونوريل، شريطة تقديم التذكرة بعد الوصول مباشرة، أو الحجز بتذكرة موحدة مخفضة للقطار والمترو والمونوريل .
وحول هذا الامر، دار جدل بين أعضاء مجلس النواب وتباين فى الآراء وتساؤلات بين مؤيد ومعارض للمقترح، فمنهم من أوضح أن الهدف من وجود محطة بشتيل هى تخفيف الزحام وظهور مصر بصورة حضارية أمام الجميع والبعض الاخر يري ان وجود هذه المحطة يؤدى لإرهاق المواطنين القادمين من صعيد مصر.
أيد أحمد الخشب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المقترح الحكومي بشأن حصول الركاب القادمين من الصعيد إلى بشتيل على تخفيض في تذاكر المترو و المونوريل، شريطة تقديم التذكرة بعد الوصول مباشرة، أو الحجز بتذكرة موحدة مخفضة للقطار والمترو والمونوريل.
وقال "الخشب" لـ"صدى البلد"، إن الفترة الماضية شهدت جدلا واسعا حول توقف قطارات الصعيد بمحطة بشتيل بدلا من رمسيس، قائلا: "الهدف من ذلك تخفيف الزحام الموجود فى ميدان رمسيس وتوزيع الضغط على جميع المحطات الأخرى".
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة لا تميز بين مواطن وآخر ولكن تحاول أن تقضي على الزحام الذى ينتج عنه توقف حركة المرور وانتشار الفيروسات، متابعا:" صعيد مصر يعلم جيدا ذلك وهناك تطورات هائلة تتم على خط صعيد مصر".
وأشار النائب، الى أن تخفيض تذاكر المترو امر جيد ويضمن فكرة تحفيز المواطنين على القدوم من الصعيد للقاهرة واستخدام المحطة الجديدة، مطالبا المواطنين بالحفاظ على المرافق.
فيما، رفضت عبلة الهواري، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، المقترح الحكومي بشأن حصول الركاب القادمين من الصعيد إلى بشتيل على تخفيض في تذاكر المترو والمونوريل، شريطة تقديم التذكرة بعد الوصول مباشرة، أو الحجز بتذكرة موحدة مخفضة للقطار والمترو والمونوريل.
وقالت "الهوارى" لـ"صدى البلد"، إن منع الصعايدة من الوصول إلى رمسيس مرفوض، لافتة إلى أن هناك مشقة كبيرة تقع على عاتق الصعايدة القادمين من المحافظات للوصول لرمسيس بسبب وجود محطة بشتيل التى ستمنع وصولهم إلى المحطة المعتادة النزول بها، متابعة "المواطن يتحمل 8 ساعات سفرا وإرهاقا ولا يقدر على التحمل أكثر من ذلك حتى يأخذ مواصلة أخرى".
وتساءلت النائبة "اشمعنا الصعايدة ينزلوا بشتيل والباقى يكمل؟".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يجب أن يكون النزول محطة بشتيل اختياريا ويكمل القطار رحلته حتى محطة رمسيس ولا يكون إجباريا، مؤكدة أنها قامت بتقديم طلب إحاطة بشأن هذا الأمر؛ لتوجيهه إلى وزير النقل، ومن المنتظر مناقشته في الجلسة القادمة بشهر أكتوبر المقبل.
من جانبه، أيد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المقترح الحكومي بشأن حصول الركاب القادمين من الصعيد إلى بشتيل على تخفيض في تذاكر المترو و المونوريل، شريطة تقديم التذكرة بعد الوصول مباشرة، أو الحجز بتذكرة موحدة مخفضة للقطار والمترو و المونوريل.
وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن تخفيض تذاكر المترو للقادمين من صعيد مصر أمر جيد فى ظل قرار إنشاء محطة بشتيل الجديدة التي سيتوقف بها قطارات الصعيد للتسهيل على المواطنين الوصول إلى الاماكن التي يرغبون الى الذهاب اليها.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن الهدف من وجود محطة جديدة مثل بشتيل هو تخفيف الزحام على محطة رمسيس التى تهالكت منذ فترة كبيرة وإنشاء محطة حضارية تتميز بوجود مول تجاري وفنادق قريبة من منطقة المهندسين والدقى وغيرها.
وتابع النائب حديثة:" أوجه رسالة لاخوتنا الصعايدة محطة بشتيل ليس المقصود بها تفرقة عنصرية او ما شابه ذلك وإنما هي من أجل تطوير الدولة وإظهارها بشكل حضاري امام العالم اجمع".