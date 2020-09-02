AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مكالمة في عرض البحر تنقذ شابًا من الغرق.. صور

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:10 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
نجا شاب بالغ من العمر 17 عامًا من الموت، غرقا في البحر؛ بعد أن اتصل بالنجدة أثناء تعرضه للغرق في عرض البحر. 
ووفقًا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن الشاب البريطاني- الذي رفض أن يفصح عن اسمه- بالغ من العمر 17 عامًا، و كاد أن يموت غرقًا الأسبوع الماضي، ولكن أنقذته مكالمة هاتفية . 

وسبح الشاب في البحر بمدينة "ويلز" البريطانية ، و لكنه قرر أن يأخذ هاتفه الجديد الذي يتميز بخاصية النزول تحت الماء دون ضرر، فقرر أن يستخدم تلك الخاصية، ووضع الهاتف في جيبه . 

وبعد ربع ساعة من السباحة، شعر الشاب أنه فقد السيطرة على نفسه في السباحة وأنه يغرق، فأخرج الهاتف من جيبه لطلب النجدة لإنقاذه بسرعة . 

وتمكن الشاب من الاتصال بالاسعاف التي بدورها جاءت بعد فترة زمنية قليلة جدا، وانقذته، من خلال حبل تدلَّى من طائرة، تشبث به وصعد.
مكالمة في عرض البحر تنقذ شابًا من الغرق.. صور
مكالمة في عرض البحر تنقذ شابًا من الغرق.. صور
مكالمة في عرض البحر تنقذ شابًا من الغرق.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس عمليات الإنقاذ البحرى: نتعرض للغرق خلال البحث عن المفقودين

غرق صياد في البحر المتوسط بـ كفر الشيخ

شواطئ الموت تواصل حصد الأرواح.. غريق جديد بشاطئ خاص في العجمي

أثناء إنقاذ ابنته.. غرق أب في شاطئ الموت بالإسكندرية

صغير الحجم وقاتل.. نوع غريب من السمك يقتل طفلا بعد إصابته بالعمى.. صور

ترشيحاتنا

شائعة أم حقيقة.. أحمد فلوكس يعود لزوجته الأولى وأم ابنه الوحيد

العودة.. أول تعليق من حسين الشحات بعد مشاركته في مران الأهلي اليوم.. شاهد

ممثل إباحي يواجه السجن لـ 250 عاما لاغتصابه قاصرا

تحذير عاجل من الشركة المنتجة لعلاج كورونا بشأن ريمديسيفير

الكنيسة الأرثوذكسية: لا توجد أي كنيسة مقامة على أراضٍ مملوكة للدولة

حكم تنظيف المرأة حاجبيها دون الأخذ منهما.. دار الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللكمات وشد الشعر.. خناقة عنيفة بين فتاتين على متن طائرة| فيديو

طريقة التخلص من الهالات السوداء.. وصفات طبيعية وليزر وتقشير

شاهد.. راكبة تفتح باب الطائرة فجأة وتسير على جناحها | فيديو