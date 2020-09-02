مكالمة في عرض البحر تنقذ شابًا من الغرق.. صور

نجا شاب بالغ من العمر 17 عامًا من الموت، غرقا في البحر؛ بعد أن اتصل بالنجدة أثناء تعرضه للغرق في عرض البحر.

ووفقًا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن الشاب البريطاني- الذي رفض أن يفصح عن اسمه- بالغ من العمر 17 عامًا، و كاد أن يموت غرقًا الأسبوع الماضي، ولكن أنقذته مكالمة هاتفية .





وسبح الشاب في البحر بمدينة "ويلز" البريطانية ، و لكنه قرر أن يأخذ هاتفه الجديد الذي يتميز بخاصية النزول تحت الماء دون ضرر، فقرر أن يستخدم تلك الخاصية، ووضع الهاتف في جيبه .





وبعد ربع ساعة من السباحة، شعر الشاب أنه فقد السيطرة على نفسه في السباحة وأنه يغرق، فأخرج الهاتف من جيبه لطلب النجدة لإنقاذه بسرعة .



