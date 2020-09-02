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اقتصاد

الضرائب: إجراءات الميكنة أدت إلى تخفيف العبء على الممولين والعاملين وخلقت ظروف عمل جيدة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:29 ص
صدى البلد
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محمد يحيى
قام رضا عبد القادر رئيس  مصلحة الضرائب المصرية، بزيارة مركز كبار الممولين التابع للمصلحة بكافة قطاعاته (دخل، قيمة مضافة، كسب عمل ، دمغة ) وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بمتابعة سير العمل بالمركز وتفقد كافة المواقع للاطمئنان على أعمال التطوير بمبنى المركز لجاهزيته للميكنة، وحث العاملين على بذل المزيد من الجهد لزيادة الحصيلة.

وعقد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اجتماعا مع كل من رامى محمد مستشار وزير المالية ، وماهر شحاتة وقيادات ومديرى عموم الإدارات المختلفة بمركز كبار الممولين، وتم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات.

وأكد " عبد القادر " أنه  خلال الاجتماع تم مناقشة بيانات الحصيلة ، وموضوع تسعير المعاملات من أجل سرعة الفحص والإنجاز للمعاملات الخارجية فى أقل وقت وجهد لتحقيق أكبر حصيلة ممكنة، مضيفًا أنه تم تناول ومتابعة موضوع  الفاتورة الإلكترونية والموضوعات المتعلقة بالميكنة وسرعة الإنجاز والتسهيل للشركات من أجل التنفيذ، وإنجاز واستكمال محاسبة الملفات الهامة ذات الحصيلة للحفاظ على حقوق الموازنة العامة للدولة ، وكذلك مناقشة مشاكل الهيئات الاقتصادية والتنسيق مع مسئول الهيئات وسرعة انجاز وحل أى مشاكل متعلقة بهذه الهيئات.

وأوضح " عبد القادر "  أن إجراءات  الميكنة التي اتخذتها المصلحة أدت إلى تخفيف العبء ليس فقط على الممولين ولكن أيضًا على العاملين، وساعدت على خلق ظروف عمل جيدة، مشيرًا  إلى أن مصلحة الضرائب تشهد تطورًا ملحوظًا مما يؤهلها  لتكون في مصاف مصالح الضرائب العالمية، ويشمل هذا التطوير خمسة محاور وهى محور تطوير الإجراءات، ومحور الميكنة الشاملة، ومحور تطوير بيئة وأماكن العمل ،ومحور تطوير الأفراد والهيكل التنظيمى، ومحور التشريعات.

وفى ختام زيارته للمركز أشاد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية" بجهود العاملين مؤكدًا حرص وزارة المالية والمصلحة المستمر والكامل على رفع كفاءة العاملين، وتحقيق إجراءات الميكنة.

ومن الجدير بالذكر أن الحصيلة الضريبية لمركز كبار الممولين تمثل 80% من إجمالى حصيلة مصلحة الضرائب  المصرية.
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