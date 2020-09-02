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أخبار البلد

بالتزامن مع تطبيق شهادة PCR.. وزير الطيران يتفقد إجراءات الركاب بمطار القاهرة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:35 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
قام الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، بجولة تفقدية لمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولى فى توقيت ذروة وصول الرحلات أمس، الثلاثاء، لمتابعة أول يوم تنفيذ القرار الصادر من الحكومة المصرية بشأن تقديم جميع القادمين من مختلف الجنسيات إلى مطارات جمهورية مصر العربية شهادة تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية، وذلك قبل ٧٢ ساعة من موعد الرحلة، كما تابع سير العمل بالمطار واطمأن على آلية تنفيذ القرار بالتنسيق مع مكتب الحجر الصحي وتأكد من انسيابية حركة الركاب بالصالات.


وخلال الجولة التي رافقه فيها الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، واللواء طارق نصير، مساعد الوزير، والمحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، تابع الوزير الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية المطبقة داخل المبنى.
 

كما تابع الوزير منظومة الكاميرات الحرارية التى تقوم بقياس درجات الحرارة للركاب والعاملين إلكترونيا بصالات السفر والوصول.


وصرح وزير الطيران بأن مطار القاهرة شهد انتظامًا في العمل تزامنًا مع بداية تطبيق القرار، مؤكدًا جاهزية المطارات المصرية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإدارة الحجر الصحي وغيرها من الجهات العاملة لمتابعة إجراءات سفر ووصول الركاب بما يضمن  التزام الجميع بتطبيق جميع  المعايير والضوابط اللازمة  لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 
وشدد  وزير الطيران على عدم التهاون في تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها وزارة الطيران لضمان سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين.
بالتزامن مع تطبيق شهادة PCR.. وزير الطيران يتفقد إجراءات الركاب بمطار القاهرة
بالتزامن مع تطبيق شهادة PCR.. وزير الطيران يتفقد إجراءات الركاب بمطار القاهرة
بالتزامن مع تطبيق شهادة PCR.. وزير الطيران يتفقد إجراءات الركاب بمطار القاهرة
بالتزامن مع تطبيق شهادة PCR.. وزير الطيران يتفقد إجراءات الركاب بمطار القاهرة
بالتزامن مع تطبيق شهادة PCR.. وزير الطيران يتفقد إجراءات الركاب بمطار القاهرة
بالتزامن مع تطبيق شهادة PCR.. وزير الطيران يتفقد إجراءات الركاب بمطار القاهرة
بالتزامن مع تطبيق شهادة PCR.. وزير الطيران يتفقد إجراءات الركاب بمطار القاهرة
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