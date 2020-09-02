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أخبار العالم

بعد وصوله بغداد.. ماكرون يغرد: أتيت لتقديم دعمنا للعراق في وقت التحديات

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:27 ص
الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي
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دعاء أبوهشيمة
وصلت طائرة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى مطار بغداد الدولي، صباح اليوم، الأربعاء، حيث يجري زيارة رسمية تستغرق بضع ساعات.


وبمجرد وصوله لبغداد، نشر ماكرون تغريدة على صفحته في موقع "تويتر" قال فيها: "في بغداد، حيث يسعدني أن أزور العراق للمرة الأولى، أتيت لتقديم دعمنا للعراق في وقت التحديات".


ومن المقرر أن يلتقي ماكرون أبرز المسئولين والقيادات السياسية لبحث جملة من الملفات، وهو أول رئيس دولة يزور العراق منذ تعيين مصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة في مايو الماضي.


وكان الرئيس الفرنسي توجه إلى بغداد قادما من العاصمة اللبنانية بيروت حيث أمضى هناك يومين، التقى خلالهما الفنانة فيروز، وقام بزيارة المنطقة المدمرة في مرفأ بيروت قبل أن يلتقي الرئيس اللبناني.


وخلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس، الثلاثاء، في ختام زيارته للبنان، قال ماكرون: "أؤكد لكم أنني سأكون غدا صباحا في العراق لكي أطلق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مبادرة لدعم "مسيرة السيادة" في هذا البلد.
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