ملفتة وأنيقة.. 15 صورة لإطلالات يارا نعوم زوجة عماد متعب في عيد ميلادها









واعتادت زوجة عماد متعب على مشاركة متابعيه عبر صفحتها على مواقع التواصل الأجتماعي بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الكاجوال أو الرسمية.





كشفت صور زوجة عماد متعب على الإنستجرام، عن ذوقها الرفيع في أختيار الإطلالات التي تظهر بها، حيث تعتمد على قطع الملابس التي تكشف عن رشاقتها و قوامها المثالي.





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وتحرص يارا نعوم على إتباع احدث صيحات الموضة واختيار فساتين السهرة المصنوعة من الأقمشة الفخمة والراقية التي تزيد من جاذبيتها، كما تقوم بتنسيق الأحذية و الحقائب التي تمنحها إطلالة متكاملة.





تعتمد زوجة عماد متعب على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي تكشف عن جمال ملامحها، بالإضافة إل أختيار الإكسسوارات و نظارات الشمس التي تتوافق مع إطلالاتها.