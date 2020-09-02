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مرأة

ملفتة وأنيقة.. 15 صورة لإطلالات يارا نعوم زوجة عماد متعب في عيد ميلادها

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:01 م
زوجة عماد متعب
زوجة عماد متعب
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هاجر هانئ
حرصت ملكة الجمال سابقة يارا نعوم زوجة لاعب كرة القدم عماد متعب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بـ stories  جديدة لها خلال تلقيها تهنئة من أصدقائها بمناسبة عيد ميلادها.


واعتادت زوجة عماد متعب على مشاركة متابعيه عبر صفحتها على مواقع التواصل الأجتماعي بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الكاجوال أو الرسمية.

كشفت صور زوجة عماد متعب على الإنستجرام، عن ذوقها الرفيع في أختيار الإطلالات التي تظهر بها، حيث تعتمد على قطع الملابس التي تكشف عن رشاقتها و قوامها المثالي.

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وتحرص يارا نعوم على  إتباع احدث صيحات الموضة واختيار فساتين السهرة المصنوعة من الأقمشة الفخمة والراقية التي تزيد من جاذبيتها، كما تقوم بتنسيق الأحذية و الحقائب التي تمنحها إطلالة متكاملة.

تعتمد زوجة عماد متعب على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي تكشف عن جمال ملامحها، بالإضافة إل أختيار الإكسسوارات و نظارات الشمس التي تتوافق مع إطلالاتها.
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة لإطلالات يارا نعوم زوجة عماد متعب في عيد ميلادها
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة لإطلالات يارا نعوم زوجة عماد متعب في عيد ميلادها
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة لإطلالات يارا نعوم زوجة عماد متعب في عيد ميلادها
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة لإطلالات يارا نعوم زوجة عماد متعب في عيد ميلادها
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة لإطلالات يارا نعوم زوجة عماد متعب في عيد ميلادها
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة لإطلالات يارا نعوم زوجة عماد متعب في عيد ميلادها
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة لإطلالات يارا نعوم زوجة عماد متعب في عيد ميلادها
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة لإطلالات يارا نعوم زوجة عماد متعب في عيد ميلادها
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة لإطلالات يارا نعوم زوجة عماد متعب في عيد ميلادها
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة لإطلالات يارا نعوم زوجة عماد متعب في عيد ميلادها
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة لإطلالات يارا نعوم زوجة عماد متعب في عيد ميلادها
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة لإطلالات يارا نعوم زوجة عماد متعب في عيد ميلادها
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة لإطلالات يارا نعوم زوجة عماد متعب في عيد ميلادها
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة لإطلالات يارا نعوم زوجة عماد متعب في عيد ميلادها
ملفتة وأنيقة.. 15 صورة لإطلالات يارا نعوم زوجة عماد متعب في عيد ميلادها
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